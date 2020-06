- Warner ressort 3 films cultes en Blu-Ray 4K

Publié le Jeudi 4 juin 2020 à 09:30:00 par Sylvain Morgant

Culte, c'est vite dit

Alors que les cinémas vont bientôt rouvrir, Warner Bros a décidé de ressortir 3 films "cultes" dans des éditions Blu-Ray spécifiques intitulées "Titans of Cult".C'est ainsi que Wonder Woman, Mad Max Fury Road et Ready Player One profiterons de cette ressortie.Ok. On est d'accord avec vous. Le mot "culte" parait un peu galvaudé... voire franchement mal choisi, surtout dans le cas de Ready Player One...Au programme de chaque coffret : le film au format 4K et HD avec du Dolby Atmos pour l'audio, un Boîtier Steelbook® collector, un pin's et un poster collector. A noter que le coffret de Mad Max contient aussi la version Black & Chrome.Chaque coffret est vendu à 30 €. Wonder Woman est déjà disponible, Mad Max sera dispo le 8 juillet et Ready Player One le 29 juillet.