A Total War Saga: TROY gratuit pendant 24 heures

Publié le Mercredi 3 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Jupette Story

Sega, Creative Assembly et l'Epic Games Store ont signé un partenariat plus qu'intéressant pour les fans de la saga Total War. Le prochain opus, A Total War Saga: TROY, sortira en exclusivité sur la plateformes de téléchargement Epic Games Store et surtout, il sera proposé gratuitement pendant 24 heures.La sortie est prévue pour le 13 août prochain.Vous pourrez y incarner Achille, Hector et d'autres héros de la Guerre de Troie... Entre réalités historiques et mythologie, le jeu vous propose un conte héroïque des hauteurs du Mont Olympe aux déserts arides de Lemnos.