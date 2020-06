The Wonderful 101: Remastered annoncé sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 3 juin 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Retour inattendu

Sorti en 2013 sur Nintendo Wii U, The Wonderful 101 a fait un... énorme bide à l'époque. C'est l'un des plus gros ratés de la console. Non pas que le jeu était mauvais (mais loin d'être exceptionnel quand même), mais il n'a pas réussi à trouver son public...Le voir redébarquer en version remastered sur Switch et PS4 est donc une surprise. Il sortira le 3 juillet prochain. Un jeu à base de super héros face à des super méchants, dans un style particulièrement déjanté. Développé par Platinum Games, The Wonderful 101 propose de diriger 100 de ces super-héros pour protéger la Terre d'une invasion alien.A l'époque, Nintendo n'avait fait aucun service de presse sur le titre. Ce sera peut-être l'occasion de nous rattraper et de le tester.;;