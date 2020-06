- F1 2020 se paye Hanoï

Publié le Mardi 2 juin 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Fuckin' Nam

Codemasters s'offre le corcuit d'Hanoï, au Vietnam. Un circuit situé en pleine ville, au milieu des putes et des salons d'opium et... oui, d'accord, c'est cliché. Mais merde, si on ne peut plus faire un peu de racisme ordinaire dans les news, où va le monde, hein ?Bref, des putes, de l'opium et des nems. Sex, drogue et bouffe. Les trois mamelles de la sérénité et du bien-être.Mais sinon, Hanoï, le circuit, ce sont 23 virages, 5,613 kilomètres sur ce qui promet d'être un des circuits les plus rapides de la saison.F1 2020 est toujours prévu pour le 10 juillet sur PC, PS4 et Xbox One.