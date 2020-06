Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 2 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Barberey

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Yo-Kai Watch 3 Mario Kart 7

Cette semaine encore, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 21ème semaine de l'année 2020. On arrive bientôt à la moitié de l'année...Encore une fois, pas grand changement dans ce top par rapport à la semaine dernière. A peine voit-on, et on se demande bien pourquoi, redébarquer The Legend of Zelda Breath of the Wild, pourtant jeu assez moyen à bien y réfléchir, dans le classement.Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 18 au 24 mai :