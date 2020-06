Spacebase Startopia : un jeu absurde sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Mardi 2 juin 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

L'absurde, ça nous connait...

Kalypso Media a dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay et annoncé la date de sortie de Spacebase Startopia, un jeu de gestion se déroulant dans un monde totalement absurde.Le jeu est attendu pour le 23 octobre sur PC, PS4 et Xbox One et sortira en 2021 sur Nintendo Switch.Mélange entre construction de base spatiale et combats de stratégie en temps réel, Spacebase Startopia proposera une campagne solo avec 10 missions, un mode bac à sable et un mode multi à la fois coop et compétitif.