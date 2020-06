The Last of Us Part II, nos impressions

Publié le Lundi 1 juin 2020 à 15:01:00 par Cedric Gasperini

Déception en vue ?

Le jeu sort le 19 juin. Les tests débarquent dès le 12 juin. Et nous sommes déjà dessus, via une version finale du jeu. En attendant, Sony nous a permis d'écrire une Preview de The Last of Us Part II, sur un des niveaux du jeu, situé environ à la moitié de l'aventure.On nous vous révèlera rien de l'histoire.On ne vous dira rien sur les motivations des uns ou des autres. On vous donne juste nos premières impressions.