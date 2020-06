Le streaming en direct révolutionne le monde

Publié le Lundi 1 juin 2020 à 09:00:00 par Exterieur

Le live streaming, aussi appelé streaming vidéo ou vidéo en direct, a énormément gagné en popularité ces dernières années. Les plateformes comme Twitch, YouTube ou Instagram permettent de regarder un événement ou un gameur en direct. Ce nouveau type de divertissement a du succès pour toutes sortes de jeux, que ce soit League of Legends, GTA V ou World of Warcraft, mais également au-delà du secteur du gaming. Quelle est donc la raison de cette popularité ? Et quels sont les différents types de streaming vidéo ?En janvier 2018, près d'un millions de spectateurs étaient connectés sur Twitch, la plateforme de gaming en direct par excellence où les joueurs se filment en train de jouer. Certains sont même des professionnels et se sont fait une réputation dans le domaine. Mais pourquoi cela intéresse-t-il des milliers de personnes ? Tout d'abord, pour les amateurs de jeux vidéo, voir comment d'autres gameurs s'y prennent permet d'améliorer leurs propres tactiques et d'en apprendre des nouvelles. Ensuite, de véritables communautés se forment sur ces plateformes, généralement selon le jeu, par exemple celle dédiée aux passionnés de LoL. De plus, dans League of Legends notamment, les parties se déroulent en équipes et ce format permet donc de créer des liens entre les joueurs, ceux qui souhaitent participer cette fois et pas seulement regarder, qu'importe le niveau. Ces plateformes de streaming en direct n'offrent donc pas seulement la possibilité de se divertir mais aussi d'apprendre ainsi que d'avoir le sentiment de faire partie d'une communauté et la possibilité de se faire des amis. En conséquence, il n'est pas surprenant de voir leur popularité grimper.Un des avantages du live streaming est le fait qu'il peut être adapté au domaine dans lequel il est utilisé. Par exemple, sur Instagram les vidéos en direct que font certains influenceurs ou célébrités prennent un tout autre format ressemblant davantage à une conversation avec leurs abonnés ou à une sorte de TED Talk. Bien que le contenu soit différent du streaming en direct de parties de WoW sur Twitch, les participants bénéficient des mêmes avantages, comme l'impression de faire partie d'une communauté. YouTube s'est également développé dans ce sens en offrant un service de vidéos en direct, mais le choix y est très éclectique. En effet, certains YouTubeurs se filment en train de jouer, mais d'autres décident d'utiliser ce médium pour parler de leur vie personnelle à leurs abonnés. Un autre secteur utilisant cette technologie est celui des casinos en direct avec croupiers , c'est-à-dire qu'il devient possible de jouer au blackjack ou à la roulette en live, avec un vrai croupier tout en étant chez soi, grâce au streaming. Le secteur de la musique s'est également mis au goût du jour, avec certains artistes ou festivals qui proposent maintenant de regarder des concerts en direct. Ces derniers sont parfois diffusés sur de grandes plateformes comme Facebook ou Deezer, tandis que d'autres, comme certains concerts de l'orchestre philharmonique de Paris, ont lieu sur des sites spécifiques.En somme, le live streaming semble être le moyen de diffusion du futur. Ce médium gagne en popularité chaque année, que ce soit dans le domaine des jeux vidéo, de la musique ou de la mode. Il n'est donc pas étonnant de voir que tous les géants comme YouTube ou Instagram s'adaptent en ajoutant cette fonction à leurs plateformes respectives. Il paraît même que le streaming en direct aurait le pouvoir de complètement révolutionner notre utilisation du Web. Qui vivra verra...