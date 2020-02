- League of Legends : Retour du mode Clash

Publié le Mardi 18 février 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

The Magnificent Seven

Riot Games a annoncé le retour du mode Clash, le mode tournoi à 5 contre 5 de League of Legends. Ce mode est ouvert à tous les niveaux de jeu. Il se déroulera les 22 et 23 février prochains.Les tournois sont organisés en tableaux de 8 équipes, en élimination directe. Tous les champions sont disponibles et chaque équipe peut, avant les matchs, discuter de la stratégie à employer les champions à sélectionner.Pour inscrire votre équipe, c'est par ici