- Miasma Caves, un jeu d'aventure non-violent

Publié le Mardi 18 février 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Même pas un petit dépeçage d'enfant ?

Miasma Caves est un jeu d'exploration signé Windy Games. Et c'est un jeu non-violent. Il est déjà disponible en accès anticipé sur Steam et sort en version finale le 28 février prochain.Le jeu incarne Lesath, une sorte de femme-dragon, qui va explorer une cave étrange où de lourds secrets sont enfouis. Elle doit récupérer des trésors et les revendre pour aider son village.Aucun combat, juste de la réflexion et de l'adresse vous seront demandés pour évoluer dans ce labyrinthe souterrain.