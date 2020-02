Infliction Extended Cut : l'horreur débarque sur PS4 et Xbox One

Publié le Mardi 18 février 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

La Nintendo Switch suivra

Infliction Extended Cut est présenté par ses développeurs, Blowfish Studios, comme uin jeu d'horreur psychologique. Vous allez explorer une maison où une famille a été massacrée... et hante toujours les lieux avec férocité...Déjà sorti sur Steam, le jeu débarque le 25 février sur PS4 et Xbox One. Une sortie Nintendo Switch est également prévue.Cette version "extended" propose une histoire rallongée, plus complète, mais aussi de nouveaux puzzles et de nouvelles fins. Un mode New Game Plus est également inclus.