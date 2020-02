Street Fighter V: Champion Edition sort sur PC et PS4

Publié le Lundi 17 février 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Le plein de contenu

Street Fighter V: Champion Edition vient de paraître sur PC et PS4. Cette nouvelle édition propose tout le contenu déjà disponible sur le jeu depuis la sortie du jeu de base en février 2016 (hors les costumes du mode Divination, les costumes de Cross-over avec des marques externes à Capcom et des DLC Capcom Pro Tour).Cela représente quand même 40 combattants, 34 décors et plus de 200 costumes.Le jeu sort en boîte et en dématérialisé. Un "Upgrade" est possible pour ceux qui ont déjà une version précédente du jeu. Payante, bien entendu.