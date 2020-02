Warriors Orochi 4 Ultimate est disponible

Publié le Lundi 17 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Jeu de massacre

Warriors Orochi 4 Ultimate n'est autre que le jeu de base, sorti à la fin d'année dernière, enrichi avec de nouveaux personnages, de nouvelles missions, de nouveaux modes de jeux, de nouveaux trésors, de nouveaux pouvoirs magiques et même deux nouvelles fins. Il est désormais disponible sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.Dans le jeu, les personnages de Dynasty Warriors et de Samurai Warriors se retrouvent au milieu des dieux de l'Antiquité. Dans ce nouveau monde étrange et inconnu, ils vont devoir affronter les hordes maléfiques d'Odin...Le nombre de personnages jouables est de 177 dans cette version Ultimate. Un nouveau mode Infinity dans laquelle trois joueurs partent à l'assaut des 12 tours et leurs donjons a été inclus.