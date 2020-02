Top des ventes de jeux sur Steam

Publié le Lundi 17 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

No news, good news ?

Wolcen: Lords of Mayhem Monster Hunter World: Iceborne MONSTER HUNTER: WORLD DAEMON X MACHINA Metro Exodus Metro Exodus Azur Lane Crosswave PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2

Allez, le lundi, on zieute du côté de chez Steam pour savoir quels jeux vous titillent sur PC actuellement. Bon. Jusque-là, les surprises sont assez rares et on a tendance à retrouver systématiquement les mêmes jeux dans le top... (GTA V, Monster Hunter, PUBG, Red Dead 2...).Mais qui sait ? Un jour peut-être, tout cela va changer et les joueurs PC reviendront à de meilleurs sentiments, tournés vers la nouveauté et la qualité...En attendant, voici le top Steam :