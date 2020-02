Samurai Shodown : le 2 offert en cas de précommande

Publié le Lundi 17 février 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Joli cadeau

Samurai Shodown débarquera sur Nintendo Switch le 25 février prochain. Ce remake du jeu de combats signé SNK datant de 1993 revient sur le devant de la scène en proposant une complète refonte du jeu d'origine, en passant à des graphismes 3D, mais aussi avec différents mode et, une IA retravaillée...Déjà paru sur PS4 et Xbox One l'été dernier (notre test ici ), le jeu propose en cas de précommande sur Nintendo Switch de vous offrir... sa suite, Samurai Shodown 2, en téléchargement.Le remake étant de qualité... ça vaut peut-être le coup...