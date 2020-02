- Thief Simulator : apprenez à cambrioler les maisons !

Publié le Mardi 18 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Je sais ce que tu vas faire l'été prochain...

Thief Simulator est un simulateur de cambriolage, comme son nom l'indique... Vous allez pouvoir pénétrer par effraction chez les gens, ouvrir les serrure, défoncer les portes et fenêtres au pied de biche, apprendre à désactiver les alarmes...Le jeu, déjà sorti sur PC, débarque dès demain sur Xbox One.Il vous faudra étudier les lieux, faire attention aux allers et venues de vos cibles, faire en sorte que la maison visitée soit vide, monter un plan d'action... et ensuite voler ce qui peut être revendu au prix fort...