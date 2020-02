- Stronghold: Warlords met le feu à un boeuf

Publié le Mardi 18 février 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et boum le meuh

Stronghold: Warlords est un jeu de stratégie en temps réel prévu cette année sur PC. Quatre nouveaux équipements de siège ont été dévoilés. Des armes inspirées des récits historiques sur les utilisations inventives de la poudre à canon et du bétail.Si les développeurs sont allés plus loin que la réalité, en s'amusant et en détournant les utilisations imaginées par les anciens, tout part de vraies recherches.On retrouve ainsi le boeuf de feu, un boeuf avec des barils de poudre. Et boum le meuh.