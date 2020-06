Epic Games Store : les soldes d'été continuent

Publié le Lundi 1 juin 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Lâchez-vous !

-50% sur Ghost Recon Wildlands

-50% sur Assassin's Creed III Remastered

-67% sur Assassin's Creed Rogue

-70% sur sur Assassin's Creed Syndicate

-70% sur sur Assassin's Creed Unity

-50% sur Trackmania Turbo

-75% sur Anno 2205

-60% sur Far Cry 3

-60% sur Far Cry 3 Blood Dragon

-60% sur Far Cry 4

-75% sur Far Cry 5

-80% sur Far Cry Primal

-50% sur Control

-50% sur Borderlands 3

-50% sur Anno 18100

-20% sur Red Dead Redemption 2

-35% sur The Outer Worlds

-50% sur Metro Exodus

-70% sur The Witcher III GOTY

-67% sur Assassin's Creed Odyssey

-67% sur The Division 2

-67% sur Ghost Recon Breakpoint

-60% sur Rainbow Six Siege

-35% sur Star Wars Jedi Fallen Order

-75% sur Assassin's Creed Origins

-50% sur Ancestors The Humankind Odyssey

-60% sur Far Cry New Dawn

-50% sur Shenmue III

-75% sur The Crew 2

-70% sur Watch Dogs 2

-70% sur Vampyr

-75% sur Metro Last Light Redux

-75% sur Metro 2033 Redux

On vous rappelle que les soldes d'été se poursuivent sur l'Epic Games Store. Et en plus, si vous êtes sages (cela dit, même si vous êtes une grosse crevure immonde, vous y avez droit), la compilation Borderlands The Handsome Collection, regroupant Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel, est offert. Gratuitement.Quant aux soldes, voici quelques offres à retrouver sur le Store Et bien d'autres offres encore...