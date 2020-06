- The Last of Us Part II, la preview à 15h

Publié le Lundi 1 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Soyez à l'heure

Restez bien au chaud cet après-midi. La preview de The Last of Us Part II arrive à 15h sur Gamalive. A 15h01 pour être tout à fait précis, puisqu'il s'agit de l'heure choisie par Sony pour autoriser la publication des premières impressions de ceux qui ont déjà eu le jeu entre les mains.Cette preview ne concernera qu'un seul niveau, même si nous avons le jeu dans sa version complète et finale. Un niveau situé à peu près au milieu du jeu.Et avec l'obligation de ne rien "spoiler", rassurez-vous. On ne pourra donc pas vous dire qu'Ellie a couché avec Joël un soir qu'ils avaient bu et sniffé de la coke avariée, que Tommy, le frère de Joël, meurt dans les premières minutes, écrasé par un camion à pizzas, ni que les zombies ont été domestiqués et que désormais, ils chantent du cabaret. Tout ça, chuuut, c'est interdit de le dire.Bref, la preview, c'est à 15h.Enfin, 15h01.