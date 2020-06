One Shell Straight to Hell : un shoot twin-stick religieux

Publié le Mardi 2 juin 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Exorcisme à coups de flingues

Il est temps, mes frères, de chasser tous les démons de la terre en leur collant une bastos entre les deux yeux. Développé par le studio Shotgun with Glitters, le jeu One Shell Straight to Hell est un shoot twin-stick dans lequel vous allez incarner le Père Alexander.Père Alexander est le plus grand présentateur de Vatican TV et membre émérite de l'Association Internationale des Exorcistes.Assez sarcastique envers Dieu, il renvoie les démons dans les limbes de l'enfer à coups de flingues. Sortie prévue sur Steam plus tard dans l'année.