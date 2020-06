- Project Cars 3 sort des stands

Publié le Jeudi 4 juin 2020 à 10:00:00 par Walid Hamadi

Un virage plus spectaculaire ?

Avant le grand plongeon dans la nouvelle génération de consoles, Bandai Namco et SlightlyMad Studios offrent Project Cars 3 à la PS4 et la Xbox One. Dans un trailer publié hier on pose enfin les yeux sur cette suite que beaucoup de fans attendaient avec des promesses de jolis décors urbains et de circuits.



En trois étapes la vidéo insiste sur les courbes des machines bien sûr, les différents moments de la journée et de la nuit et surtout l’intégration des caméras qui vibrent au passage des véhicules. Sans doute un indice sur la volonté de proposer de nouvelles mises en scène aux joueurs, en plus de la centaine de véhicules personnalisables et des compétitions en Custom Events qui reviennent dans cet opus.



Constatez par vous-même le clinquant de la vidéo et sachez que le jeu sortira cet été sur PC en plus des consoles citées plus haut.