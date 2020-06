- La pub de The Last of Us II est des plus intenses

Publié le Jeudi 4 juin 2020 à 10:30:00 par Walid Hamadi

Exit les enfants

Allez, plus que 15 jours à tenir avant de pouvoir replonger dans l’histoire d’Ellie et Joël. On vous avoue que Cedric a failli nous faire une syncope à plusieurs reprises en testant le jeu et que chaque membre de la rédaction est prêt à l’abattre froidement à chaque fois qu’il menace de nous spoiler.



Heureusement cette publicité officielle pose juste l’ambiance et les principaux thèmes du jeu. Un petit exploit de résumé en une minute qui fait la part belle à Ellie et ses deux visages. Sa douce voix nous accompagnant en chanson au coin du feu sur des images de combats violents et où elle est sous tension à chaque instant. On se demande si ce spot verra vraiment le jour tel quel sur nos télévisions.



Pour finir sur une note positive, le visage de sa compagne Dina rappelle bien qu’on suivra l’histoire d’une relation en plus de celle d’une simple survie dans un monde dévasté par les zombies-champignons.



Rendez-vous le 19 juin, seulement sur PS4, même si le jeu sera bien compatible avec la future PS5.