Gog.com : les jeux en soldes pour le week-end

Publié le Samedi 20 juin 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un dernier pour la route ?

D4: Dark Dreams Don't Die - Season One

D4: Dark Dreams Don't Die - Season One - Deluxe Edition

D4: Dark Dreams Don't Die - Season One - Deluxe Edition Upgrade

Pinstripe

Pinstripe Original Soundtrack

Never Give Up

Crashlands

Crashlands Soundtrack

Serial Cleaner

The Flame in the Flood

The Little Acre

A Bird Story

Finding Paradise

Finding Paradise Soundtrack

To The Moon

Caves of QudEN DEV

Spelunky

Deus Ex™ GOTY Edition est à 0,99 €

8-bit Armies

8-bit Armies - Guardians Campaign

8-bit Armies Soundtrack

8-bit Hordes

8-bit Hordes Soundtrack

8-bit Invaders

Montague's Mount

Downfall: Redux

Lorelai

The Cat Lady

The Samaritan Paradox

Braveland

Braveland Pirate

Braveland Wizard

Through the Woods

Through the Woods: Collector's Edition

Through the Woods: Collector's Edition Upgrade

Last Day of June est à 4,99 €

Virginia

>observer_

Layers of Fear

Layers of Fear: Inheritance

Blair Witch

Firewatch est à 4,99 €

Obduction ®

ZED

The First Tree

Dead In Vinland

Dead In Vinland - Endless Mode: Battle Of The Heodenings

Dead In Vinland - Norse Side Stories

Dead in Vinland – The Vallhund

Tacoma

The Park

Where The Water Tastes Like Wine

Where The Water Tastes Like Wine Official Soundtrack

Silver Chains

Conarium

Conarium OST

Kholat

LOST EMBER

Oxenfree

Thief Simulator

Mosaic

Draugen

Draugen Collector's Edition

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter - Collector's Edition upgrade

Gone Home

Ether One Redux

Ether One Redux Deluxe Edition

Ether One Redux Deluxe Edition Upgrade

Octodad: Dadliest Catch

Paws: A Shelter 2 Game

Paws: Pitter Patter Edition

Paws: Upgrade to Pitter Patter Edition

Shelter

Shelter 2

Shelter 2 Special Edition

Shelter 2 Special Edition Upgrade

Shelter 2: Mountains

Kona

Kona - Soundtrack

Quern - Undying Thoughts

Quern - Undying Thoughts (Original Soundtrack)

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Faces of Good and Evil

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear - Digital Deluxe Edition

Baldur's Gate Enhanced Edition Official Soundtrack

Baldur's Gate II Enhanced Edition Official Soundtrack

Icewind Dale: Enhanced Edition

Icewind Dale 2 Complete

The Temple of Elemental Evil

Forgotten Realms: Demon Stone

Forgotten Realms: The Archives - Collection Two

Forgotten Realms: The Archives - Collection Three

Dungeons & Dragons: Dragonshard

D&D Stronghold: Kingdom Simulator

Dungeons & Dragons: Dark Sun Series

Dungeons & Dragons: Krynn Series

Dungeons & Dragons: Ravenloft Series

Al-Qadim: The Genie's Curse

Neverwinter Nights 2 Complete

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Neverwinter Nights: Dark Dreams of Furiae

Neverwinter Nights: Tyrants of the Moonsea

Neverwinter Nights: Heroes of Neverwinter

Neverwinter Nights: Darkness Over Daggerford

Neverwinter Nights: Infinite Dungeons

Neverwinter Nights: Pirates of the Sword Coast

Neverwinter Nights: Wyvern Crown of Cormyr

Neverwinter Nights: Enhanced Edition Official Soundtrack

Neverwinter Nights: Darkness Over Daggerford Official Soundtrack

Neverwinter Nights: Premium Adventures Official Soundtrack

Neverwinter Nights: Tyrants of the Moonsea Official Soundtrack

Siege of Dragonspear Enhanced Edition Official Soundtrack

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Planescape: Torment: Enhanced Edition Official Soundtrack

Icewind Dale Enhanced Edition Official Soundtrack

Mable & The Wood

Dark Devotion

Bloodstained: IGA's Back Pack

Bloodstained: Ritual of the Night

Bande-son officielle de Bloodstained: Ritual of the Night

Indivisible

Indivisible Game Soundtrack

Bubsy: The Woolies Strike Back

Etherborn

Etherborn Art & Design Book

Etherborn Original Soundtrack

Unworthy

Unworthy - Soundtrack

Even the Ocean

Even the Ocean Friend Pack

Even the Ocean OST

Super Puzzle Platformer Deluxe

Crystal Caves

Monster Bash

Feudal Alloy

Little Nightmares est à 4,99 €

Little Nightmares - The Depths DLC

Little Nightmares - The Hideaway DLC

Little Nightmares - The Residence DLC

Little Nightmares Original Soundtrack

Little Nightmares: Secrets of the Maw Expansion Pass

Iconoclasts

Iconoclasts - Soundtrack

TANGLEWOOD®

Valfaris

Valfaris - Digital Artbook

Valfaris - Digital OST

Valfaris Digital Deluxe Edition

Aquaria

Chasm

On Rusty Trails

Tiny and Big: Grandpa's Leftovers

Rogue Legacy

Timespinner

A Story About My Uncle

Owlboy

Owlboy Collector's Edition

Owlboy Soundtrack

Minoria

Minoria Official Soundtrack

Deadlight: Director's Cut est à 2,39 €

Downwell

OlliOlli

OlliOlli2 : Bienvenue à Olliwood

Dustforce DX

Vertical Drop Heroes HD

Another World: 20th Anniversary Edition est à 2,79 €

Disney The Jungle Book

Disney's Hercules

Maui Mallard in Cold Shadow

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King est à 14,99 €

Wonder Boy: The Dragon's Trap

Psychonauts est à 2,29 €

Tales From Space: Mutant Blobs Attack

Jazz Jackrabbit 2 Collection

Jazz Jackrabbit Collection

Ghost 1.0

Ghost 1.0 - Soundtrack

Ghost 1.0 - Support Mission Mode Skin

Unepic

Magrunner: Dark Pulse

Freedom Planet

RiME

Rad Rodgers Radical Edition

OUTBUDDIES DX

Aegis Defenders

Aegis Defenders Original Soundtrack

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Dig 2 OST Feat. El Huervo

Earthworm Jim 1+2: The Whole Can 'O Worms

Earthworm Jim 3D

Prehistorik 1+2

Titus The Fox: To Marrakech and Back

Odallus: The Dark Call

Turok

Turok 2: Seeds of Evil

The Humans Bundle

INSIDE

LIMBO

The Way

Lumo

Lumo - Deluxe Edition

Hob

Gateways

The Adventures of Shuggy

Stories: The Path of Destinies

Stories: The Path of Destinies - Artbook

Stories: The Path of Destinies - Original Soundtrack

Candleman: The Complete Journey

Gex

Pandemonium 2

Pandemonium!

Lumino City

Blocks That Matter

Steel Rats™

Steel Rats™ Original Soundtrack

Hollow Knight

Hollow Knight - Gods & Nightmares

Hollow Knight - Official Soundtrack

Hollow Knight & Soundtracks

Yoku's Island Express

Yooka-Laylee

Yooka-Laylee - Digital Deluxe Edition Upgrade

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Yooka-Laylee and the Impossible Lair - Trowzer’s Top Tonic Pack

Yooka-Laylee and the Impossible Lair OST

Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Digital Deluxe Edition

Yooka-Laylee and the Kracklestone Digital Comic

Yooka-Laylee: Buddy Duo Pack

Blasphemous

Blasphemous – ‘Alloy of Sin’ Character Skin

Blasphemous Digital Art Book

Blasphemous Digital Comic Book

Blasphemous Digital Deluxe Edition

Blasphemous Original Soundtrack

VVVVVV

Sundered: Edition surnaturelle

Après une période faste de soldes plus intéressantes les unes que les autres, Gog.com propose quelques titres, à majorité indépendants, à des prix cassés.Comme d'habitude, on vous a mis nos préférences en gras, preuve que, quoi qu'il arrive, on arrive toujours à trouver un petit quelque chose.Les soldes de la semaine Les jeux de la mi-semaine Les jeux Donjons & Dragons sont en soldes :Les soldes du week-end