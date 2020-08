Boomerang Fu est disponible

Publié le Mardi 18 août 2020 à 09:35:00 par Riwan Hervouet

Complètement déjanté et de qualité

On vous avait déjà parlé de Boomerang Fu il y a une semaine, eh bien depuis quelques jours le jeu de baston à coup de boomerang est disponible !Pour vous résumer : vous allez incarner de la nourriture et, armé de votre boomerang, vous allez devoir couper en tranches les autres aliments sur le terrain. Vous aurez accès durant la partie à différents pouvoirs pour votre arme, qui vous permettront des combos dévastateurs.Le jeu est disponible sur Nintendo Switch pour 14,99 $, Xbox One pour 22,45 $, et PC pour 12,49 € (il est encore en promo, soit à 11,24 € jusqu’au 20 août).