Mad Rat Dead prévu pour octobre

Publié le Lundi 17 août 2020 à 11:55:00 par Solène Krawczyk

Un successeur spirituel de Crypt of the Necrodancer ?

Nis America annonce la future sortie de Mad Rat Dead, leur jeu de rythme à l'esthétique cartoon et punk très énergique, pour le 30 octobre de cette année. Il paraîtra sur PS4 et Nintendo Switch.Mettez-vous dans la peau d'un rat revivant son dernier jour sur Terre, et survivez à des parcours et des combats à l'unisson de la musique. Vous aurez la possibilité de rejouer les niveaux avec de nouvelles musiques pour en réhausser la difficulté, et pourrez remonter le temps après un game over afin de réessayer encore et encore les obstacles vous posant problème.