Ever Forward maintenant disponible sur Steam

Publié le Lundi 17 août 2020 à 10:45:00 par Theodore Labyt

Il me manque l'intelligence, reste à voir si l'imagination suffira...

Incarnez Maya dans ce jeu d'aventure et de puzzles en 3D. Votre but : résoudre des énigmes en observant l'environnement et en usant de votre intelligence et de votre imagination.Ever Forward s'inspire des titres comme Journey et Portal pour les associer dans son propre univers mystérieux.Le jeu propose une remise de -10% pour son lancement et annonce une sortie future sur consoles.