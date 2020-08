Unleashed bientôt sur PS4

Publié le Lundi 17 août 2020 à 10:30:00 par Riwan Hervouet

Casse pas trois briques à un canard

Bandai Namco nous présente avec ce trailer leur nouveau MMORPG uniquement pour console, et surtout PS4, qui arrivera dans le courant de l’année. Le jeu sera en Beta fermée entre le 20 et le 24 août prochain.Il s'agit d'un MMORPG dans un univers d’heroic-fantasy, rien de révolutionnaire, qu'on soit d’accord. Bandai Namco tient quand même à nous dire que le jeu est fait pour les joueurs de MMO « hardcore » et qu’il a été conçu spécialement pour être joué à la console (encore heureux).Mais bon, quand je vois le jeu, je n’ai pas l’impression qu’il soit particulièrement différent des autres. Parce que bon, le PvP, le PVE, les Donjons et les Boss, il y en a dans tous les MMO….Vous pouvez vous inscrire pour la Beta fermée ici