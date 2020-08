Devenez un dieu à partir de maintenant

Publié le Lundi 17 août 2020 à 10:15:00 par Theodore Labyt

Devenez cannibale et allez bouffer vos opposants lors d'une croisade mensuelle





Godhood sort de l'accès anticipé pour un lancement complet sur Steam et GOG.Créez votre propre religion dans ce jeu de gestion et devenez une divinité, décidez des traditions et des principes de votre culte, recrutez et envoyez en croisade vos disciples et rendez vos fidèles heureux, qu'ils soient cannibales ou adorateurs de chats.Le jeu est actuellement à -20% sur une durée de deux jours pour un total de 19,99 euros.