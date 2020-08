Publié le Samedi 15 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Merde, j'ai plus de temps !



À quoi jouez vous ce week-end ?

Je viens de commencer mon avant-avant-dernier week-end avant la fin des vacances d'été... Je ne suis pas du genre à pleurer sur mon sort ! Et non très cher lecteur, je vais profiter des quelques jours qui me reste pour jouer un maximum ! Parce que si ont calcul bien... j'ai encore 3x2, donc si 6 jours de week-end, ce qui signifie 6x24 heures soit, attendais je sors ma calculatrice... 144 heures ! À cela on retire les 12 premières heures de ce week-end, ce qui fait 132 heures.Dans mon école, on dit que le sommeil est remplaçable. Je vais donc profiter de ses 132 heures pour ne pas dormir et profiter uniquement de ma belle et séduisante tour, et sûrement jouez à Crusaders Kings 2, parce que voilà, ou si le cœur m'en dit Total War Saga : Troy qui était gratuit ! ET vous :