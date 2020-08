Epic : les jeux soldés du week-end

Publié le Samedi 15 août 2020 à 09:00:00 par Riwan Hervouet

Pas grand chose d'intéressant pour ce week-end, encore

Curieusement, ce week-end, Epic est décevant dans les promos qu'il offre. Il y a cependant eu Total War Saga : Troy qui était gratuit les 24 première heures de sa sortie.Les jeux gratuit de la semaine : Remnant: From the Ashes et The Alto Collection