(TEST) Röki (PC)

Publié le Vendredi 14 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Un merveilleux jeu d’aventure qui en met plein les yeux

Théo a mis 10/10 au jeu… Il a oublié qu’ici, à Gamalive, on n’est soi-disant pas un site « professionnel » où les rédacteurs mettent des 20/20 au plus offrant, voire même des 21/20. Parce que oui, les maths c’est arbitraire et pourquoi les respecter…Bref, Théo a surkiffé le jeu. Il a intérêt à être parfait et sans fautes. Si vous trouvez que le jeu n’est pas absolument parfait, vous serez en droit de lui demander personnellement un remboursement.