Dog Duty désormais disponible

Publié le Lundi 17 août 2020 à 09:45:00 par Riwan Hervouet

Je suis trop jeune pour ces conneries

Dog Duty, un jeu de stratégie en temps réel inspiré des films et séries d’action des année ’80-’90, est désormais disponible.Le jeu vous propose d’incarner une équipe de gros bras à la G.I. Joe et Commandos, et de combattre les forces maléfiques du Commandant Octopus et de son armée de pieuvres. Ce dernier se veut être dans la lignée des grands méchants de la période.Dog Duty est donc disponible sur PC, Xbox One, PS4, et Nintendo Switch pour 14,99 €.