- Le dessin du jour de Solène

Publié le Mercredi 19 août 2020 à 17:00:00 par Solène Krawczyk

There is no Game : Wrong Dimension

Si, si, je vous le dis : aujourd'hui, pas de dessin. C'est non négociable. Je prends une pause, je fais la grève, tout ce que vous voulez, mais le résultat est le même, vous n'aurez rien du tout à vous mettre sous la dent.Quoi, vous êtes déçu ? Pas autant que moi, si vous voulez mon avis ! Parce que malgré le fait que j'aie choisi d'illustrer There is no Game pour le dessin du jour, je n'ai pas poussé le vice jusqu'à vous publier une feuille blanche. Donc non, il n'y aura pas de dessin. Mais il y en a quand même un. Et vous ne me ferez pas changer d'avis.