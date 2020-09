Ghostrunner : parkour Cyberpunk

Publié le Mercredi 16 septembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Saute, petit scarabée

Ghostrunner débarque sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 27 octobre. Il s'agit d'un jeu d'action parkour cyberpunk en vue subjective. Le jeu est développé par One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks.Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour la bêta privée du jeu, en remplissant un document Google Form que vous pourrez retrouver ici Le jeu sera vendu aux alentours de 30 €. Pour en découvrir plus, sachez qu'une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.