Tennis World Tour 2 présente les plus grands champions du tennis

Publié le Mardi 15 septembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Euh... enfin... euh...

Alex De Minaur

Daniil Medvedev

Grigor Dimitrov

Marat Safin

Alexander Zverev

David Goffin

Gustavo Kuerten

Nick Kyrgios

Ashleigh Barty

Denis Shapovalov

Jannik Sinner

Petra Kvitova

Belinda Bencic

Dominic Thiem

John Isner

Rafael Nadal

Benoit Paire

Elina Svitolina

Karen Khachanov

Roberto Bautista Agut

Bianca Andreescu

Fabio Fognini

Kei Nishikori

Roger Federer

Borna Coric

Felix Auger-Aliassime

Kiki Bertens

Stanislas Wawrinka

Caroline Garcia

Francis Tiafoe

Kristina Mladenovic

Stefanos Tsitsipas

Casper Ruud

Gaël Monfils

Kyle Edmund

Cori Gauff

Garbine Muguruza

Madison Keys

Tennis World Tour 2 sortira le 24 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et le 15 octobre sur Nintendo Switch. Les développeurs ont annoncé la présence, dans le jeu, des plus grands joueurs, voire des légendes... enfin... euh...Un jeu développé par Big Ant Studios.Et voici, pour rire, la liste des "légendes".