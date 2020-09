World of Tanks : Battle Pass Saison 3 annoncé

Publié le Mardi 15 septembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Battle oui, mais Pass ?

À partir du 17 septembre, Wargaming lance la saison 3 de Battle Pass dans World of Tanks. Cette tute nouvelle saison récompensera les commandants avec des récompenses en jeu.Cette saison se concentre sur deux nouveaux véhicules de base : le T110E5, un américain, et le IS-4, un lourd soviétique. Ces deux tanks de niveau X pourront gagner 1000 points de progression de plus que leurs homologues de premier plan.Si vous terminez toutes les étapes du Battle Pass, vous gagnerez un membre d'équipage unique et un style 3D pour l'un des véhicules. Vous récupèrerez également des éléments de personnalisation. La nouvelle saison de Battle Pass se déroulera jusqu'au 7 décembre.