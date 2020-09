- Puyo Puyo Tetris 2 : mélange des genres

Publié le Lundi 14 septembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu non binaire

Prenez Puyo Puyo, série de jeux de réflexion datant des années 90 et mélangez-le avec Tetris, le jeu culte que l’on ne présente plus mais que, bizarrement, plus personne ne joue aujourd’hui alors que merde, c’était quand même vachement bien.Puyo Puyo Tetris 2, un jeu signé Sega, sortiraOn retrouvera les personnages de Puyo², dont Ringo et Tee, opposés à un étrange et maléfique être qui a fusionné les deux mondes. De la réflexion tintée d’un mini-scénario, donc, à découvrir dans un mode aventure qui proposera une nouvelle carte du monde, de nouvelles conditions de missions spéciales et un nouveau système de progression durant les combats.Des objets seront également à débloquer, afin de récupérer des capacités spéciales.Le jeu est prévu pour cette année sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le 8 décembre pour être exact. Il sortira également sur Xbox Series et PS5 sans qu’il n’y ait de date précise, mais avec l’assurance que la migration des versions One et PS4 seront gratuites sur Series et PS5.