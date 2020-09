- Des nouvelles de Journey of the Broken Circle

Publié le Lundi 14 septembre 2020 à 10:00:00 par Louis Vitrant

On tourne en rond ?

Les développeurs du studio danois Lovable Hat Cult viennent d'annoncer la sortie de leur prochain jeu, Journey of the Broken Circle, sur Steam et Nintendo Switch, le 18 Septembre (soit cette semaine si vous lisez la news aujourd'hui).Pour rappel, il s'agit d'un jeu indépendant type plateformer mettant l'emphase sur son scénario, tournant autour d'un cercle icomplet (contrôlé par le joueur) aspirant à ne plus l'être. Pour cela, nous aurons rencontrer divers personnages aux comportements uniques, dans une mutlitude de paysages. Bref, il s'agit encore d'une expérience "poétique" contemplative. À voir ce que ça donnera...