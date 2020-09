Publié le Samedi 12 septembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Cochon !

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Il était une fois, une marchande de foie, qui vendait du foie, dans la ville de Foix. Elle se dit : ma foi, c'est la dernière fois, que je vends du foie, dans la ville de Foix.Ne cherchez pas, cette comptine pour enfant me trotte dans la tête depuis plusieurs jours.Comme celle-ci, d'ailleurs :Un petit cochon pendu au plafond, tirez lui la queue il pondra des oeufs, tirez lui plus fort il pondra de l'or.Sauf que quand j'ai pendu un cochon, il a fait des gruiiiik de terreur pendant plusieurs secondes avant de s'étouffer et mourir dans d'atroces souffrances parce que pendant ce temps-là, je lui tirais comme un malade sur la queue. En guise d'oeufs et d'or, j'ai surtout reçu de la matière fécale sur les pompes. Mais bon. Au moins, on a du cochon à manger.Et sinon, vous ?