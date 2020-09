(TEST) Street Power Football (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 11 septembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Occasion manquée

En attendant l'arrivée très prochaine de PES et de FIFA, un petit novice débarque pour vous faire tâter du ballon rond d'une autre manière. Street Power Football s'adresse aux fans du foot de rue et du freestyle.Seulement parfois, même avec de bonnes idées et toute la meilleure volonté du monde, le résultat n'est pas à la hauteur des espérances.C'est ce que nous vous expliquons dans le test...