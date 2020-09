- Scott Pilgrim vs the World s'offre une Complete Edition 10 ans après

Publié le Vendredi 11 septembre 2020 à 11:10:00 par Riwan Hervouet

Ubisoft, toujours dans l'innovation

Les amoureux de la série Scott Pilgrim vs the World, vont pouvoir s’enjouailler sur la Complete Edition, pour fêter les 10 ans du jeu. Incroyable.La version « Complete » sera donc le jeu de base d’il y a 10 ans du Beat Them All, et les DLC de Knives Chau et de Wallace Wells. Le jeu sera disponible d’ici la fin de l’année pour 14,99 € en téléchargement sur PS4, Xbox One (console familiale selon Ubisoft), Nintendo Switch, Stadia, et PC.