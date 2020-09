- Prince of Persia : Les Sables du Vent s'offre un remake

Publié le Vendredi 11 septembre 2020 à 11:00:00 par Riwan Hervouet

Une des features du remake va vous surprendre

C’est après 12 ans qu'Ubisoft va ressortir un nouveau Prince of Persia. Manque de bol, c’est un remake. Ce sera donc un remake du Prince of Persia : les Sables du temps, qui a cela dit été entièrement redéveloppé.Il sera disponible le 21 janvier 2021 pour 39,99 € sur PS4, Xbox One, Epic Store, et Uplay. Mais il est déjà disponible à la précommande et permettra au joueur d’avoir accès en plus du jeu de base à la tenue et aux armes du jeu original, et un filtre graphique pour qu’il soit avec les mêmes graphismes qu’avant. Cette dernière features doit être la plus conne qu’on puisse mettre dans un remake. Mais tout le monde le fait.Il sera aussi possible de débloquer au cours de l’aventure le jeu original de 1988.