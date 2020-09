- Just Dance 2021 dévoile 9 nouvelles chansons

Publié le Vendredi 11 septembre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vous chantiez ? J'en suis fort aise !

“Blinding Lights” de The Weeknd

“Without Me” d’Eminem

“Till The World Ends” de The Girly Team

“The Weekend” de Michael Gray

“Samba de Janeiro” d’Ultraclub 90

“Runaway (U & I)” de Galantis

“Bailando” de Paradisio Ft. Dj Patrick Samoy

“Dibby Dibby Sound” de DJ Fresh & Jay Fay Ft. Ms Dynamite

“Boy, You Can Keep It” d’Alex Newell

La série des Just Dance ne s'arrête pas puisqu'un nouvel opus est prévu dès le 12 novembre sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch mais aussi Xbox Series X et sur la PS5 quand elle sera disponible.Les 9 nouvelles chansons sont :On appréciera les reprises merdiques dans la vidéo ci-dessous...