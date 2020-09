As Far As The Eye est sorti sur PC

Publié le Vendredi 11 septembre 2020 à 09:30:00 par Walid Hamadi

Ce n'est pas un simulateur de lancer d'oeil

Le studio montpellierain Unexpected est fier de sortir son troisième jeu : As Far As The Eye, A FATE pour les intimes. Il s'agit d'un jeu de gestion où vous devez diriger votre tribu au tour par tour dans un environnement procédural avec un système d'évolution à la rogue-like. Le scénario vous fait incarner "Le Souffle", sorte de déité qui guide un peuple nomade fuyant l'avancée d'une vague inarrêtable sur les terres. Aucun combat ici, juste de l'adaptation au terrain, de l'apprentissage, de l'éducation de sa population et des reliques de l'ancien monde à découvrir.



Le tout emballé dans des graphismes mignons pour un jeu, qui ne l'est pas comme nous l'annonce la voix-off du trailer de lancement. A FATE est disponible sur Steam, GOG et l'Epic Game Store pour 16,79 €.