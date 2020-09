Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion, les dates de sortie

Publié le Jeudi 10 septembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Longtemps à attendre

Avec l'annonce faite de la sortie de la console Xbox Series X et de la console Xbox Series S par Microsoft pour le 10 novembre prochain, Ubisoft en a profité pour annoncer la date sortie de son Assassin’s Creed Valhalla.Et ce sera... pour le même jour.Assassin’s Creed Valhalla est donc prévu pour le 10 novembre, sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series.Watch Dogs Legion, qui sortira lui le 29 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, sortira aussi le 10 novembre sur Xbox Series.Reste à savoir désormais si la PS5 sortira avant ou après. Et donc si Assassin's Creed Valhalla sera disponible au lancement de la console de Sony, ou après.