Dune, la nouvelle version par Denis Villeneuve, s'illustre dans une bande-annonce

Publié le Jeudi 10 septembre 2020 à 10:15:00 par Sylvain Morgant

Est-ce que ça sera aussi kitch que l'ancien ?

Œuvre culte de science-fiction écrite par Frank Herbert en 1965, Dune est le nom du premier roman du "Cycle de Dune" qui comprend 7 romans écrits entre 1965 et 1985.On en fait des films, des séries, des jeux vidéo, des livres prolongeant l'univers, bref Dune est un gros filon qu'Hollywood n'allait pas lâcher comme ça.Après le film kitch et culte de David Lynch, Dune revient sur les écrans avec Denis Villeneuve derrière la caméra et avec un casting de fou : Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Stephen Henderson, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem.Pour les incultes, Dune raconte l'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…Au cinéma le 23 décembre 2020.