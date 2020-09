Third Editions lance un nouvel ouvrage de rÃ©fÃ©rence sur Star Wars

Publié le Jeudi 10 septembre 2020 à 09:30:00 par Sylvain Morgant

Encore un truc pour la collection

Third Editions, éditeur littéraire spécialisé dans les jeux-vidéo et la pop-culture, sort le 19 novembre un ouvrage consacré à Star Wars. Un ouvrage d'un genre un peu particulier.Il traitera essentiellement de l'ère Disney en la comparant à ce que Georges Lucas avait fait avant. Cela sera un hybride entre l'analyse des Star Wars les plus récents et une enquête sur leur fabrication. Les série Rebels et The Mandalorian ainsi que les jeux vidéo seront aussi décortiqués.Cet ouvrage, en plus d'être signé d'un éditeur non affilié à Disney, est aussi le premier de l'auteur Thibaut Claudel, fan de Star Wars, de Warhammer (comme quoi personne n'est parfait) et à la tête du podcast Outrider, dédié, vous l'aurez deviné, à Star Wars.Le livre sortira donc le 19 novembre, à 24,90 € en version normale et une trentaine d'euros en version collector "First Print".