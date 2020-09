Hyrule Warriors: L’ère du Fléau, annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 9 septembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Rien à branler

Nintendo a annoncé la sortie de Hyrule Warriors: L’ère du Fléau sur Nintendo Switch pour le 20 novembre prochain. Le jeu raconte des évènements qui se déroule un siècle avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Vous participerez à des combats épiques face à des hordes d'ennemis sans IA, à la façon des jeux Dynasty Warriors, mais qui se dérouleront donc dans l'univers de Zelda.Le premier Hyrule Warriors sorti en 2014 nous avait laissé très (très très très) froids, pour ne pas dire qu'on a vite remisé ce jeu de merde dans un placard et scellé ledit placard, l'annonce d'une suite nous en remue donc à peine une sans bouger l'autre.