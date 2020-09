Les Sims 4 Star Wars : Voyage sur Batuu est sorti

Publié le Mercredi 9 septembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Attrape-fans ?

Le nouveau pack de jeu pour les Sims 4 : Voyage sur Batuu, est désormais disponible sur Origins et Steam, mais aussi Xbox One et PS4.Dans ce pack, vous allez pouvoir explorer la planète Batuu, située aux confins des territoires de la Bordure extérieure, et qui s'inspire de Star Wars : Galaxy’s Edge de Disneyland Resort et Walt Disney World Resort. Vos Sims débarquent vont même pouvoir rencontrer Rey ou Kylo Ren, pourront obtenir leur propre sabre laser et leur propre droïde... Vous pourrez rejoindre les forces de la Résistance, du 1er Ordre et des Vauriens.Comptez 50 € pour le jeu de base et l'extension, et environ 20 € pour l'extension seule.