13 Sentinels: Aegis Rim en approche

Publié le Mercredi 9 septembre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Beaux graphismes

On vous a déjà parlé de 13 Sentinels : Aegis Rim, un jeu développé par Vanillaware. Il est prévu pour le 22 septembre uniquement sur PS4 pour 59,99 €.Le jeu vous proposera une histoire que vous allez vivre à travers 13 perspectives différentes. Vous pourrez y personnaliser vos mécas et les piloter pour sauver le monde, face à des vagues ennemies.Le scénario est signé des créateurs d'Odin Sphere et Dragon’s Crown. Le jeu met surtout l'accent sur ses graphismes, assez originaux mais qui semblent vraiment réussis comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce.